Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa
Oba Eczanesi
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA 2237101
Lefkoşa
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
2273700
Lefkoşa
NURLUÖZ ECZANESİ
HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY
2256161
Girne
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
8157350-0533 888 5666
Girne
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
8151150- 05488511150
Gazimağusa
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
3655454
Gazimağusa
BAHAR ECZANESİ
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa
3655126
Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt
+903927141894
İskele
ERSU ADAN ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele
3788887