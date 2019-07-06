Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa

Oba Eczanesi

GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA 2237101

Lefkoşa

ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

2273700

Lefkoşa
NURLUÖZ ECZANESİ

HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY

2256161

Girne

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

8157350-0533 888 5666

Girne

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

8151150- 05488511150

Gazimağusa

EMİR ECZANESİ

Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

3655454

Gazimağusa

BAHAR ECZANESİ

N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

3655126

Güzelyurt

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt

+903927141894

İskele

ERSU ADAN ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele

3788887

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