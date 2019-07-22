Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
2238675
Lefkoşa
ZEHRA ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa
2255947
Girne
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
05338463330
Girne
GİRNE ECZANESİ
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
8151447
Gazimağusa
BARIŞER ECZANESİ
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA
3664040
Gazimağusa
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
3663773
Güzelyurt
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
7143005
İskele
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
3714006