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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa

SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

2238675

Lefkoşa

ZEHRA ECZANESİ

Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa

2255947

Girne

ŞİFALI ECZANESİ

Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

05338463330

Girne

GİRNE ECZANESİ

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

8151447

Gazimağusa

BARIŞER ECZANESİ

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA

3664040

Gazimağusa

MEVA ECZANESİ

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

3663773

Güzelyurt

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

7143005

İskele

NALAN ECZANESİ

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

3714006

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Görevden alma ve atamalar devam ediyor
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