Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi

Atatürk Caddesi, Saykal Apartmanı No:29 Deniz Shop karşısı Gönyeli

0392 223 45 75

Lefkoşa / Yelim Eczanesi

Gültekin Şengör Sokak Aküç Apt.Kumsal

0392 228 78 66

Lefkoşa / Yeşim Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, Eser Apartmanı B blok Taşkınköy

0392 225 69 18

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market Papageno yanı

0392 81 52 025

Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi

Şht.Raşit Osman Sok.No:2/E

0392 714 48 94

Mağusa / İçten Eczanesi

Eşref Bitlid Caddesi İsmet Erel Apt. Dük. No:1

0392 365 22 00

Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi

Şehit İbrahim Hasan Caddesi Çanakkale Mahallesi Dükkan No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall

0392 365 42 40

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken

0392 378 88 87

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
3 bin yatırımcıya pasaport
3 bin yatırımcıya pasaport
  1. Güney
﻿