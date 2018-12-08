Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi
Atatürk Caddesi, Saykal Apartmanı No:29 Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
Lefkoşa / Yelim Eczanesi
Gültekin Şengör Sokak Aküç Apt.Kumsal
0392 228 78 66
Lefkoşa / Yeşim Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, Eser Apartmanı B blok Taşkınköy
0392 225 69 18
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market Papageno yanı
0392 81 52 025
Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi
Şht.Raşit Osman Sok.No:2/E
0392 714 48 94
Mağusa / İçten Eczanesi
Eşref Bitlid Caddesi İsmet Erel Apt. Dük. No:1
0392 365 22 00
Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi
Şehit İbrahim Hasan Caddesi Çanakkale Mahallesi Dükkan No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall
0392 365 42 40
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken
0392 378 88 87