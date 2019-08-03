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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Serol Eczanesi

Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

0392 227 20 64

Lefkoşa / Yenikent Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, Yenikent / Gönyeli

0392 223 93 78

Lefkoşa / Pervin Eczanesi

Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dük. 12/C Rimax karşısı Hz. Ebubekir Cami çaprazı K.Kaymaklı

0392 225 28 18

Girne / Barış Eczanesi

Şht. İbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta

0392 821 84 10

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:20 / Girne

0392 815 35 16

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Mağusa / Ada Eczanesi

Salamis Yolu, Sakarya, Dükkan No:3

0392 365 31 30

Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi

Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2

0392 365 55 94

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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