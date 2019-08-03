Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Serol Eczanesi
Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı
0392 227 20 64
Lefkoşa / Yenikent Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, Yenikent / Gönyeli
0392 223 93 78
Lefkoşa / Pervin Eczanesi
Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dük. 12/C Rimax karşısı Hz. Ebubekir Cami çaprazı K.Kaymaklı
0392 225 28 18
Girne / Barış Eczanesi
Şht. İbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta
0392 821 84 10
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:20 / Girne
0392 815 35 16
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Mağusa / Ada Eczanesi
Salamis Yolu, Sakarya, Dükkan No:3
0392 365 31 30
Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2
0392 365 55 94
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24