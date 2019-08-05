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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Dilek Eczanesi

Şht.Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

0392 228 18 67

Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi

Beledihye Bulvarı No:3713 Yenikent

0392 224 09 88

Girne / Gündal Eczanesi

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar karşısı – İktisat Bankası yanı)

0392 816 05 43

Girne / Pınar Keklik Eczanesi

Alsancak Lemar karşısı, Teknogold yanı

0533 857 54 94

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22

0392 714 28 74

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Liman Yolu Önder AVM yanıi Eşref Bitlis Caddesi Mağusa Port Residence No:2

0392 365 19 20

Mağusa / Sümer Eczanesi

258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı

0392 365 49 69

İskele / Mehmet İlban Eczanesi

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz

0392 371 23 66

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