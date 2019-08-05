Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Dilek Eczanesi
Şht.Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
0392 228 18 67
Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi
Beledihye Bulvarı No:3713 Yenikent
0392 224 09 88
Girne / Gündal Eczanesi
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar karşısı – İktisat Bankası yanı)
0392 816 05 43
Girne / Pınar Keklik Eczanesi
Alsancak Lemar karşısı, Teknogold yanı
0533 857 54 94
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22
0392 714 28 74
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Liman Yolu Önder AVM yanıi Eşref Bitlis Caddesi Mağusa Port Residence No:2
0392 365 19 20
Mağusa / Sümer Eczanesi
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı
0392 365 49 69
İskele / Mehmet İlban Eczanesi
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz
0392 371 23 66