Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi
2.Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik
0392 227 51 59
Lefkoşa / Papatyam Eczanesi
Şht. Gültekin Şengör Sok. Dük. No:4 Kumsal
0392 228 23 30
Lefkoşa / Caneş Eczanesi
Şht.Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
225522
Girne / Nurçağ Eczanesi
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2
0392 815 10 25
Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi
Beşparmaklar Caddesi, Ufuktan 1 Apartmanı Dükkan No:4 Çatalköy
0548 865 34 21
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı, No:28 Larnaka yolu
0392 366 95 55
Mağusa / Sakarya Eczanesi
Narlık Sok. Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı
0392 365 29 89
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler
0392 371 40 06