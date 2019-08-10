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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi

2.Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik

0392 227 51 59

Lefkoşa / Papatyam Eczanesi

Şht. Gültekin Şengör Sok. Dük. No:4 Kumsal

0392 228 23 30

Lefkoşa / Caneş Eczanesi

Şht.Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

225522

Girne / Nurçağ Eczanesi

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2

0392 815 10 25

Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi

Beşparmaklar Caddesi, Ufuktan 1 Apartmanı Dükkan No:4 Çatalköy

0548 865 34 21

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı, No:28 Larnaka yolu

0392 366 95 55

Mağusa / Sakarya Eczanesi

Narlık Sok. Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı

0392 365 29 89

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler

0392 371 40 06

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