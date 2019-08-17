Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçın Park karşısı Gönyeli
0392 223 12 10
Lefkoşa / Ecegül Eczanesi
Şht. Kemal Ünal Cad. No:118/B Metropol Yolu Taşkınköy
0392 225 58 47
Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. No:6/B Kermiya
0392 330 08 30
Girne / Aydın Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak
0392 821 33 61
Girne / Küçük Eczanesi
Canbulat Sok. No:5/C
0392 822 38 42
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4
0392 366 29 28
İskele / Selin Eczanesi
İskele
0392 371 28 56