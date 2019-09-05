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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi

Nazım Hikmet Cad. No:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya

0392  330 10 36

Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi

No:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

0392 223 45 75

Girne / Nurçağ Eczanesi

Şht.Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2

0392 815 10 25

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok. No:63/B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

0392 822 32 02

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mah. No:121

0392 714 46 40

Mağusa / Barışer Eczanesi

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı

0392 366 40 40

Mağusa / Zeynep Eczanesi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

0392 365 18 47

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Cad .No:35/B Bahçeler

0392 371 40 06

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 13:37
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