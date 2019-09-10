Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Caddesi Kolan British karşısı
0392 223 45 65
Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. 52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
0932 227 7676
Girne / Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
0392 815 20 69
Girne / Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Caddesi No:2 Magic Tower Apt.
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu Göçmen Petrol İstasyonu karşısı
0392 366 39 15
Mağusa / Güloğlu Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı, Alasya Park Sitesi Dükkan: 4
0392 365 38 68
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler
0392 371 40 06