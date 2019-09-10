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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi

Atatürk Caddesi Kolan British karşısı

0392 223 45 65

Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. 52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

0932 227 7676

Girne / Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

0392 815 20 69

Girne / Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Caddesi No:2 Magic Tower Apt.

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu Göçmen Petrol İstasyonu karşısı

0392 366 39 15

Mağusa / Güloğlu Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı, Alasya Park Sitesi Dükkan: 4

0392 365 38 68

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler

0392 371 40 06

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