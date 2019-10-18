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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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Lefkoşa / Gülnur Eczanesi

Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı No:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan

0392 223 66 30

Lefkoşa / Ecegül Eczanesi

Şht.Kemal Ünal Cad. No:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy

0392 225 58 47

Lefkoşa / Adahan Eczanesi

Gaz.Kemal Aşık Cad. No:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı Küçük Kaymaklı

0392 227 37 00

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant Yanı

0392 815 34 96

Girne / Şifalı Eczanesi

Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak

0533 846 33 30

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Cad.

0392 714 38 47

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası, Akun Market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi

0392 366 88 66

Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi

Salamis Yolu No:168 A (AKAY SAAT) yanı

0392 365 42 80

Lefke / Enver Polili

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

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