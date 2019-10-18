Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Gülnur Eczanesi
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı No:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan
0392 223 66 30
Lefkoşa / Ecegül Eczanesi
Şht.Kemal Ünal Cad. No:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy
0392 225 58 47
Lefkoşa / Adahan Eczanesi
Gaz.Kemal Aşık Cad. No:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı Küçük Kaymaklı
0392 227 37 00
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant Yanı
0392 815 34 96
Girne / Şifalı Eczanesi
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak
0533 846 33 30
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.
0392 714 38 47
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
China Bazaar yanı,Günay Taksi Durağı sırası, Akun Market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi
0392 366 88 66
Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi
Salamis Yolu No:168 A (AKAY SAAT) yanı
0392 365 42 80
Lefke / Enver Polili
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46