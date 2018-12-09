Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi No:25 Cabacaba Apartmanı
0392 227 60 71
Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sokak No:8 Göçmenköy
0392 22359 51
Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:42/6 Ortaköy Kermiya
0392 223 93 93
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Caddesi No:20
0392 815 35 16
Girne / Törensel Eczanesi
Beşparmaklar Caddesi, Nihat Bağcıer Stadı No:12 Çatalköy
0392 824 57 13
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak No:22 A/B
0392 714 28 74
Mağusa / Bahar Eczanesi
Salamis Yolu Sakarya Dük. No:45
0392 365 51 26
Mağusa / Osmankan Eczanesi
Hüseyin Durmuş Sokak No: 50/A Dükkan 2 Larnaka yolu
0392 366 92 97
Alt Mesarya / Vadili Eczanesi
Vadili
0392 397 77 33
Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi
39/A Zafer Caddesi, Haspolat
0392 233 55 33
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi No:35 Bahçeler
0533 880 22 02
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yeni Erenköy
0392 374 43 56
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Caddesi No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66