Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi No:25 Cabacaba Apartmanı

0392 227 60 71

Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Bey Sokak No:8 Göçmenköy

0392 22359 51

Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:42/6 Ortaköy Kermiya

0392 223 93 93

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi No:20

0392 815 35 16

Girne / Törensel Eczanesi

Beşparmaklar Caddesi, Nihat Bağcıer Stadı No:12 Çatalköy

0392 824 57 13

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak No:22 A/B

0392 714 28 74

Mağusa / Bahar Eczanesi

Salamis Yolu Sakarya Dük. No:45

0392 365 51 26

Mağusa / Osmankan Eczanesi

Hüseyin Durmuş Sokak No: 50/A Dükkan 2 Larnaka yolu

0392 366 92 97

Alt Mesarya / Vadili Eczanesi

Vadili

0392 397 77 33

Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi

39/A Zafer Caddesi, Haspolat

0392 233 55 33

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi No:35 Bahçeler

0533 880 22 02

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yeni Erenköy

0392 374 43 56

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Caddesi No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

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