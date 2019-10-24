Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Birgün Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket yolu – Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı Taşkınköy
0392 225 24 12
Lefkoşa / İyigün Eczanesi
Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı
0392 227 25 71
Lefkoşa / Oba Eczanesi
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 71 01
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
0392 815 08 50
Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
0392 714 30 05
Mağusa / Rezan Eczanesi
Salamis Yolu, DAÜ Çemberi yanı, Foto Özay karşısı Novel Centre point
0392 365 69 11
Mağusa / Tarabya Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı
0392 365 16 07
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70