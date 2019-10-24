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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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Lefkoşa / Birgün Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket yolu – Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı Taşkınköy

0392 225 24 12

Lefkoşa / İyigün Eczanesi

Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı

0392 227 25 71

Lefkoşa / Oba Eczanesi

Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy

0392 223 71 01

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı

0392 815 08 50

Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

0392 714 30 05

Mağusa / Rezan Eczanesi

Salamis Yolu, DAÜ Çemberi yanı, Foto Özay karşısı Novel Centre point

0392 365 69 11

Mağusa / Tarabya Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı

0392 365 16 07

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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