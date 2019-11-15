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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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Lefkoşa / Birgün Eczanesi

36 Kemal Aksay Caddesi Kızılbaş

0392 225 24 12

Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğlu Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Lemar karşısı Ortaköy

0392 223 82 22

Lefkoşa / Derya Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu

0392 227 61 98

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:20

0392 815 35 16

Girne / Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum

0392 815 25 85

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21

0392 714 46 40

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

Mağusa / Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4

0392 366 29 28

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

Şehit İbrahim Sokak, Ayluga Bölgesii

0392 366 88 66

Üst Mesarya / Meliz Eczanesi

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

0392 232 31 00

Alt Mesarya / Hocanın Eczanesi

Belediye Dükkanları, No:1, Vadili

0392 397 82 22

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

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