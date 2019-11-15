Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Birgün Eczanesi
36 Kemal Aksay Caddesi Kızılbaş
0392 225 24 12
Lefkoşa / Cemile Fırıncıoğlu Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Lemar karşısı Ortaköy
0392 223 82 22
Lefkoşa / Derya Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu
0392 227 61 98
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:20
0392 815 35 16
Girne / Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
0392 815 25 85
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21
0392 714 46 40
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40
Mağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4
0392 366 29 28
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
Şehit İbrahim Sokak, Ayluga Bölgesii
0392 366 88 66
Üst Mesarya / Meliz Eczanesi
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
0392 232 31 00
Alt Mesarya / Hocanın Eczanesi
Belediye Dükkanları, No:1, Vadili
0392 397 82 22
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56