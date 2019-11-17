Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Öztekiner Eczanesi
Şht .Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
0392 22 805 08
Lefkoşa / Balın Eczanesi
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24
0392 223 18 13
Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
0392 227 45 96
Girne / Şule Yıldızdoğan Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı
0392 816 12 13
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt – Güzelyurt
0392 714 28 74
Lefke / Enver Polili Eczanesi
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ Yolu
0392 727 76 46
Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi
Larnaka yolu, Güder Kasap yolu üzeri, Halken Apt. Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı
0392 366 20 26
Mağusa / Ayşe Özboran Eczanesi
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı
0392 365 68 38
Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir
0392 232 35 00
Alt Mesarya / Vadili Eczanesi
Vadili
0392 397 77 33
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şht.Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy
0392 374 51 70
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apt.N0:3 Çayırova
0533 821 96 06