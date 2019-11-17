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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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Lefkoşa / Öztekiner Eczanesi

Şht .Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

0392 22 805 08

Lefkoşa / Balın Eczanesi

Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24

0392 223 18 13

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi

50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü

0392 227 45 96

Girne / Şule Yıldızdoğan Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı

0392 816 12 13

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

0392 815 36 20

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt – Güzelyurt

0392 714 28 74

Lefke / Enver Polili Eczanesi

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ Yolu

0392 727 76 46

Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi

Larnaka yolu, Güder Kasap yolu üzeri, Halken Apt. Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı

0392 366 20 26

Mağusa / Ayşe Özboran Eczanesi

Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı

0392 365 68 38

Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir

0392 232 35 00

Alt Mesarya / Vadili Eczanesi

Vadili

0392 397 77 33

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şht.Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy

0392 374 51 70

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apt.N0:3 Çayırova

0533 821 96 06

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