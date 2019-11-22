Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Cemre Eczanesi
Maramara Bölgesi, 30. Sokak, No:1
0392 227 65 49
Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi No:24 Kiler Market Çaprazı Zephyr Cafe yolu Kermiya Metehan
0392 223 34 83
Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi
Şehit Mustafa Ruso Caddesi, No:84 Çangar Oto çaprazı Küçük Kaymaklı
0392 227 39 24
Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu
0392 815 21 50
Girne / Eda Ataçağ Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Mar Karşısı Yukarı Girne
0548 881 18 11
Mağusa / Güloğlu Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı, Alasya Park Sitesi Dükkan:4
0392 365 38 68
Mağusa / Veziroğlu Eczanesi
Anafartalar Caddesi, Alibey Apartmanı No:2 Karakol İlkokulu yolu Karakol
0392 365 69 77
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88/A
0392 714 18 94
Lefke / Enver Polili Eczanesi
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46