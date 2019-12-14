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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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Lefkoşa / Gülnur Eczanesi

Köseoğlu Market yanı Zefir Cafe çaprazı No:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan

0392 223 6630

Lefkoşa / Cemre Eczanesi

Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1

0392 227 65 49

Lefkoşa / Sözüöz Eczanesi

Şht Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt. Lemar arkası Şehit Doğan Ahmet İlkokulu sırası Küçük Kaymaklı

 0392 229 33 00 

Girne / Pınar Keklik Eczanesi

Alsancak Lemar karşısı, Teknogold yanı Alsancak

0533 857 54 94

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Mağusa / Ergin Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis karşısı

0392 365 47 35

Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Cad. No:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı

0392 366 39 15

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlıı Sok.No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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