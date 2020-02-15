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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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lefkoşa / Aşan Eczanesi AŞAN ECZANESİ

Selçuk Avkıran Sok.N0:1 Taşkınköy Metropol Süpermarket arkası

0392 225 57 30

Lefkoşa / Papatyam Eczanesi

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal

0392 228 23 30

Lefkoşa / Oba Eczanesi

Gaz. Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı

0392 223 71 01

Girne / Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

0392 815 46 11

Girne / Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 41 42

Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi

Larnaka yolu, Güder Kasap yolu üzeri, Halken Apt, Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı

0392 366 20 26

Mağua / Ada Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

0392 365 31 30

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

03927142316

Lefke / Enver Polili Eczanesi

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

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