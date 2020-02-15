Nöbetçi eczaneler

lefkoşa / Aşan Eczanesi AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 Taşkınköy Metropol Süpermarket arkası
0392 225 57 30
Lefkoşa / Papatyam Eczanesi
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal
0392 228 23 30
Lefkoşa / Oba Eczanesi
Gaz. Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı
0392 223 71 01
Girne / Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 46 11
Girne / Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi
Larnaka yolu, Güder Kasap yolu üzeri, Halken Apt, Dr. Şerife Zorba Kliniği karşısı
0392 366 20 26
Mağua / Ada Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
0392 365 31 30
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
03927142316
Lefke / Enver Polili Eczanesi
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46