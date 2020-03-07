Nöbetçi eczaneler

Yonca Hatioğlu Eczanesi
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş
0392 228 06 06
Safiye Çağansel Eczanesi
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
0392 227 76 76
Öztekiner Eczanesi
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
0392 228 05 08
GİRNE:
Ayşen Altna Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
0533 858 52 08
Öcel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Cad. Öncel Çerkez Apt. ük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
0392 815 08 50
MAĞUSA:
Ertuğ Emin Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
0392 365 60 60
Melike Barbaros Eczanesi
Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu
0392 365 42 40
GÜZELYURT
Aşar Eczanesi
Ecevit Cad.18/B
0392 714 21 93
LEFKE
Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70