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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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Yonca Hatioğlu Eczanesi

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş

0392 228 06 06

Safiye Çağansel Eczanesi

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

0392 227 76 76

Öztekiner Eczanesi

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

0392 228 05 08

GİRNE:

Ayşen Altna Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

0533 858 52 08

Öcel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Cad. Öncel Çerkez Apt. ük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı

0392 815 08 50

MAĞUSA:

Ertuğ Emin Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

0392 365 60 60

Melike Barbaros Eczanesi

Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu

0392 365 42 40

GÜZELYURT

Aşar Eczanesi

Ecevit Cad.18/B

0392 714 21 93

LEFKE

Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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DAÜ Rektörlüğüne beşinci aday
DAÜ Rektörlüğüne beşinci aday
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