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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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LEFKOŞA

ÖZÜN ECZANESİ

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

03922241210

05338813128

AŞAN ECZANESİ

Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI

03922255730

05338669240

GALEN ECZANESİ

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı

0392 227 26 03

0533 860 11 01

GİRNE

EMİN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak

05338701946

05338701946

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

03928153620

05338628147

MAĞUSA

ÖZNERGİS ECZANESİ

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı

03923652492

05428522244

HALKIN ECZANESİ

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

03923650112

05338404402

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT

Ecevit Cad.18/B

03927142193

05488627089

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

0542 859 39 12

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