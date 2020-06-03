Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
03922241210
05338813128
AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI
03922255730
05338669240
GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı
0392 227 26 03
0533 860 11 01
GİRNE
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak
05338701946
05338701946
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
03928153620
05338628147
MAĞUSA
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı
03923652492
05428522244
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk
03923650112
05338404402
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B
03927142193
05488627089
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12
0542 859 39 12