Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani

03922279270

OBA ECZANESİ

GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA

03922237101

SERKAN KERVAN ECZANESİ

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy

0392 225 80 91

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak

03928213434

İLGEN ECZANESİ

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı

03928158118r

MAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı

03923654735

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük

03927147052

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470