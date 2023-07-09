Norwich Institute for Language Education (NILE) DAÜ YDİHO ekibine dört günlük kurs verdi

Norwich Institute for Language Education (NILE) Direktörü ve Eaquals Yönetim Kurulu Başkanı Thom Kiddle, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun (YDİHO) farklı pozisyonlarda görev yapan ekibine “Mediation in Language Teaching” konulu dört günlük bir kurs verdi.

DAÜ YDİHO ve NILE’ın uzun süredir devam eden iş birliği kapsamında verilen kurs, “CEFR Mediation Activities and Strategies” konusunda detaylı bir bilgi paylaşımıyla öğretim, müfredat ve değerlendirme uygulamalarında bu stratejilerin pratik yaklaşımlarını kapsadı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, eğitimin düzenlenmesindeki destekleri için Macmillan Education Türkiye ve KKTC Distribütörü Deniz Plaza’ya teşekkür eden DAÜ YDİHO Yönetimi, gelecek akademik yılda tekrar birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini de ifade etti.

Thom Kiddle ise “Bu, DAÜ’deki son derece motive ve kendini adamış profesyonel ekip ile dil eğitiminin en önemli çağdaş alanlarından biri üzerinde çalışmak için harika bir fırsattı. DAÜ’ye bu üçüncü ziyaretimde bir kez daha yakın ve sıcak bir şekilde karşılanmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.

DAÜ YDİHO Müdürü, Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam, da “Bize böylesine önemli bir fırsatın verilmesi, inanılmaz bir onur ve büyük bir ayrıcalıktı. NILE Direktörü ve Eaquals Yönetim Kurulu Başkanı Thom Kiddle’ı üçüncü kez ağırlamak ve kendisinin uzmanlık alanı olan ‘CEFR Mediation Activities and Strategies’ konulu prestijli bir kursta bulunmak herkesin yaşayabileceği bir fırsat değildir. Bu kurs, müfredatımızı daha da geliştirmede etkili bir rol oynarken, mükemmeliyet ve kusursuzluğa ulaşmamıza da yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.