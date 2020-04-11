“Nüfusun %10’una test yapılmasını öngören epidemiyolojik çalışmanın, ülkenin normalleşme sürecine katkısı olacağına inanmıyoruz”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber’in, nüfusun yüzde 10’una test yapılmasını öngören epidemiyolojik çalışmanın, ülkenin normalleşme sürecine katkısı olacağına inanmadıklarını belirtti.

Birlik başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Sibel Siber’in önerisi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “(İzlanda’da yapılan) Epidemiyolojik çalışma ancak dünya literatürüne geçecek bir çalışma olabilir, hiçbir zaman ülkemizin normalleşme sürecine bir katkısı olamaz” dedi.

Hayatı basamak basamak normalleştirmek maksadıyla Sibel Siber’in sunduğu, nüfusun yüzde 10’una beş günde test yapılmasını içeren çalışma önerisiyle ile ilgili olarak Gardiyanoğlu, ülke nüfusu 350 bin civarında kabul edilirse, nüfusun yüzde 10’una mukabil gelen 35 bin kişi için test kitinin mevcut olup olmadığını; yapılacak testlerin hızlı test mi olacağı; pozitif çıkan vakalara doğrulama amaçlı PCR testi yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

Gardiyanoğlu, dünya geneline paralel olarak yapılan hızlı testlerin yüzde 10-15’inin pozitif çıktığı varsayılırsa, hızlı testleri doğrulamak için gerekli olan 3 bin 500 - 5 bin 250 arası PCR test kitinin elde bulunup bulunmadığı; söz konusu PCR testlerinin kaç günde yapılacağı; pozitif çıkan 3 bin 500 - 5 bin 250 arası vakanın son 14 günde temas ettikleri insanlara nasıl ulaşılacağı konusunda da açıklama gerektiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Açıklamalarınızdan anladığımız; pozitif vakaları tespit edip onları izole edip toplumun diğer kısmı için hayatı basamak basamak normalleştirmeyi planlıyorsunuz. Bu da demektir ki pozitif bulduğunuz tüm vakaların son 14 gündeki primer temasçılarına da ulaşmak ve test yapmak zorundasınız. Bununla kalacak mı? Hayır. Onların içinden pozitif bulduklarınızın son 14 gündeki primer temasçılarına da ulaşmak zorundasınız. Bunun altından nasıl kalkacaksınız ve bunu 5 günde nasıl yapacaksınız?” dedi.

Gardiyanoğlu, ülkemiz şartlarında “5 günde değil 55 günde bile” söz konusu çalışmanın bitirilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Gardiyanoğlu, İzlanda’da yapılan çalışmalar sonucunda yeni tip Covid -19 virüsünün yaklaşık 40 değişik mutasyonu olduğunun bulunduğu, pozitif bulunan vakaların yarısının semptomu olmadığına, diğer yarısının da çok hafif grip benzeri semptomlar gösterdiğine de işaret etti.

UZMANLARDAN OLUŞAN TEK KOMİTE

KTSÇHB yönetim kurulu olarak, COVİD -19 ile ilgili olarak komisyonların yerine, tek sesliliğin sağlanması amacıyla, konunun asıl muhatabı olan Sağlık Bakanlığı çatısı altında uzmanlardan oluşan bir kriz masası oluşturulması gerektiğini belirten Gardiyanoğlu, “Ayrıca tüm dünyada sağlık bakanlığı ve ekibi gerekenleri önerir, hükümet yetkilileri bunu yapar, bizde bu krizin başından beridir herkes kendince bir kurul kurup önerilerde bulunuyor ve bunu Sağlık Bakanlığı’nın yapması isteniyor. Artık gereken yapılmalıdır, fatura giderek ağırlaşmaktadır”