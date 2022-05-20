Numune alınan 17 ithal ve 9 yerli ürün temiz

Tarım Dairesi tarafından 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde, hem ithal hem de yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

Numune alınan 17 ithal ve 9 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.