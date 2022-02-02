Ocak ayına ait ödeme kalemleri açıklandı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1.156.254.602,47, Piyasaya ise toplam; 333.934.666,82 TL ödeme yapıldı.

Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 1.490.189.269,29 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.

1-31 OCAK DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEME KALEMLERİ ŞÖYLE;

Emekli İkramiyeleri+Temizlik Şirketleri+Müteahhit+Karantina Otel+PCR+Antijen+İlaç+Tıbbi Medikal Ödemeler: …………………………… 119.726.885.11 TL

KKTC Elektrik Kurumu Kamu Daire Tüketimleri: ……………………………… 19.153.828,81 TL

Ankara +İstanbul Sağlık Hesabına Havale: ………………………………………. 333.201,85 TL

Kısa Vadeli Finans İhtiyacın Karş. Alınan Borç Ödemesi: …………………. 115.000.000,00 TL

Taşımacılık: …………………………………………………………………………………… 15.907.952, 94 TL

Öğretmen Hazırlık Ödeneği: ………………………………………………………….. 23.451.303,86 TL

Uzaş Uluslararası Sağlık Hizmeti PCR+Antijen Alımı: ……………………… 6.237.500,00 TL

Kooperatif Merkez B. Borç Ödemesi Mahsuplaşma: ……………………….. 20.000.000,00 TL

Balon Balığı+Bombus Arı+Organik Tarım+Sertifikalı Tohum Ödemesi:.. 1.559.893,00 TL

Navlun+Çiğ Süt Ödemesi: ……………………………………………………………….. 12.564.101,25 TL