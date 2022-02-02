Ocak ayına ait ödeme kalemleri açıklandı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1.156.254.602,47, Piyasaya ise toplam; 333.934.666,82 TL ödeme yapıldı.
Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 1.490.189.269,29 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.
1-31 OCAK DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEME KALEMLERİ ŞÖYLE;
Emekli İkramiyeleri+Temizlik Şirketleri+Müteahhit+Karantina Otel+PCR+Antijen+İlaç+Tıbbi Medikal Ödemeler: …………………………… 119.726.885.11 TL
KKTC Elektrik Kurumu Kamu Daire Tüketimleri: ……………………………… 19.153.828,81 TL
Kısa Vadeli Finans İhtiyacın Karş. Alınan Borç Ödemesi: …………………. 115.000.000,00 TL
Taşımacılık: …………………………………………………………………………………… 15.907.952, 94 TL
Öğretmen Hazırlık Ödeneği: ………………………………………………………….. 23.451.303,86 TL
Uzaş Uluslararası Sağlık Hizmeti PCR+Antijen Alımı: ……………………… 6.237.500,00 TL
Kooperatif Merkez B. Borç Ödemesi Mahsuplaşma: ……………………….. 20.000.000,00 TL
Balon Balığı+Bombus Arı+Organik Tarım+Sertifikalı Tohum Ödemesi:.. 1.559.893,00 TL
Navlun+Çiğ Süt Ödemesi: ……………………………………………………………….. 12.564.101,25 TL