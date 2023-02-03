Oda Üstel'e pazar gününe kadar süre tanıyarak, "en sert eylem" uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başbakan Ünal Üstel’e yazı göndererek, Sosyal Sigorta Prim Desteğinin devam etmesine yönelik taleplerini gerekçeleriyle birlikte iletti ve Üstel’e 5 Şubat Pazar gününe kadar karar süresi tanıdı, eylem uyarısında bulundu.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılında uygulanan Sosyal Sigorta Prim Desteğinin devam etmemesi halinde “en sert eylemleri” gündeme getireceklerini Üstel’e ileten Oda, Üstel’in 5 Şubat Pazar gününe kadar kararını vermesini istedi.

-Prim desteği neden gerekli?

Açıklamaya göre KTTO tarafından Başbakan Üstel’e gönderilen yazıda, 30 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren sosyal sigorta prim desteği hakkında yasa gücünde kararnamenin uygulama süresinin 2022 yılının Aralık ayı itibarı ile sona erdiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Söz konusu düzenlemenin ayni kapsamda uygulanmaya devam etmesi, içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda istihdamın korunması ve işsizliğin önlenmesinde hayati bir önem arz etmektedir. 2022 yılı içerisinde 9,191 işyeri prim desteğinden faydalanırken, yatırım yapılan çalışan sayısı da bir önceki yıla göre %5.6 oranında artarak 81,649’dan 86,206’ya yükselmiştir. Ancak, söz konusu desteğe rağmen, 2021 yılında primi yatan KKTC vatandaşı sigortalı sayısı 68,606 iken, 2022 yılında bu rakam 67,776’ya gerilemiştir. İstihdamın korunması ve prim yatırımlarının yapılabilmesi sigortaların gelir gider dengesi ve devletin işsizlik ödeneği yükümlülüğünün artmaması için de hayatidir. 2022 yılında sadece prim desteği kapsamında işveren tarafından prim tutarı 2021 yılına göre %113 oranında artarak 448,383,524 TL’den 956,216,653 TL’ye yükselmiştir. 2021 yılında işsizlik ödeneği alan kişi sayısı 2,688 iken 2022 yılında %34 gerileyerek 1,763 olmuştur.”

-Kaynak ihtiyacı ne kadar?

Başbakan’a gönderilen yazıda, Sosyal Sigorta Prim Desteğinin uygulanmaya devam etmesi için gerekli kaynağın büyük miktarının yine işverenler tarafından sağlandığı, kamu maliyesinden sağlanması gereken kaynağın ise belirtilen yararlar ve diğer kamu harcamaları dikkate alındığı zaman rahatlıkla karşılanabileceği savunuldu.

Yazıda, “Bu desteğin 2022 yılı Aralık ayındaki tutarı 43 milyon TL seviyelerinde iken, bunun 32 milyon TL’si İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan karşılanmıştır. Dolayısıyla kamu maliyesinden kaynak ihtiyacı sadece 11 milyon olmuştur” bilgisi verilerek “Asgari ücretteki artış ile paralel olarak bu tutarların artacağını varsayarsak, kamu maliyesinden ihtiyaç toplam tutarın sadece %20-25 kadar olacaktır. Kamu görevlilerine %50’yi aşan net artışların yapıldığı bir dönemde yıllık 140 milyon TL’lik bir kaynağın bulunamayacağı veya kamu maliyesinin bu yükü kaldıramayacağı gibi varsayımlara dayanarak, insanlarımızı işsizliğe, işletmelerimizi kısırlığa itmek elbette kabul edilebilir değildir” görüşü savunuldu.

-“Sert eylemler gündemde”

Oda Başkanı Turgay Deniz tarafından imzalanan ve Başbakanlığa dün iletilen yazıda, Sosyal Sigorta İşveren Prim Desteğinin aynı kapsamda, sektör ve çalışan sayısı ayırt edilmeksizin devam ettirilmesinin “özel sektördeki istihdamın korunması ve işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için temel bir zorunluluk” olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Hükümetinizin bu konuda acil olarak adım atması, prim desteğinin, ayni kapsamda sektör ve çalışan sayısı ayırt etmeksizin devam ettirilmesi için konuyu 5 Şubat 2023 tarihine kadar sonuçlandırması başlıca talebimiz ve arzumuzdur. Bunun yapılmaması halinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın en sert eylemleri gündeme getireceğini bilginize sunarız.”