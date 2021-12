Oda Yönetim Kuurlu temeli olmayan söylemlerden uzak durmaya davet etti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu, (KTEZO) özellikle yöneticileri sorumlu davranmaya, iki toplum arasındaki ilişkileri zora sokacak ve temeli olmayan söylemlerden uzak durmaya davet etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, gelir kayıplarının tavan yaptığı bir dönemde, Yeşil Hat Tüzüğü’nün bu olanağı verdiğini kimsenin inkâra kalkışmaması gerektiğine dikkat çekerek, iki toplumlu ilişkilere zarar veren, gerilimlere yol açan ve tetikleyen her konuşma ve demeç verilmeden önce üzerinde yüz kere düşünülmesi istendi.

Ülkede akaryakıt tedarikini güvenceye almak için gerekenleri yapmayıp, yeterli stokların olmasını garanti etmeyenlerin, ”Güney’den gelenlere satış yapmayın demekten tutup da, kimin yaptığı henüz belli değilken, camiye yapılan saldırıya karşı neredeyse ırkçılık denilecek kadar ağır söylemlerde bulunarak, yapanın Müslüman bir Suriyeli olduğu ortaya çıkınca da sessiz kalınması” eleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TL değer kaybına bağlı olarak zamlar aldı başını gidiyor, tarımsal üretim için olmazsa olmaz olan akaryakıt, gübre, ilaç gibi girdilerden et, süt, yumurta, ekmek gibi temel tüketim maddelerine kadar, her şeyde fiyatlar katlandı. Arkası da yağmur gibi geliyor, gelecek. Üreticilerin girdi maliyetleri o kadar arttı ki henüz hepsi tüketici fiyatlarına yansıtılmış değil. Bunun anlamı harcanabilir gelirin, elimizden avucumuzdan uçup gitmiş olmasıdır. Yani çarşıya, pazara, borca, harca kesinlikle para kalmamasıdır. Sorun da soru da bu manzara, bu yıkım karşısında nasıl ve ne yapacağımızdır. Kimse parmağının arkasına saklanmasın.”



Ciddi anlamda toplumun gelir hanesine katkı yapan, kara kapıları üzerinden gelen insanlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, gelen her insanın yaptığı harcamanın, bir nevi ihracat, bir nebze olsun nefes alıp verme anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, “Biliyoruz ki, hamaset ucuzdur ve belki bazılarınızın oy için ucuz davranmasına gümanımız vardır ama sonuçları ezilen üretici, esnaf, çalışanlar ve geleceğimiz için çok pahalıya mal olmaktadır” ifadelerine yer verildi.