Odadan uyarı: “Güvenliğiniz için yetkisiz kişilere cihaz montajı yaptırmayınız”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), kış aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı artan elektrikli su ısıtıcıları ve elektrikli sobalarla ilgili uyarılarda bulundu.
Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, elektrikle çalışan su ısıtıcılarının sisteme montajı esnasında mevzuat gereği uyulması zorunlu olan belirli bir takım teknik kurallar hatırlatılarak, montaj esnasında kurallara uyulmadan yapılan tesisatlar nedeniyle elektrik çarpılmaları ve bazen can kayıpları meydana gelebileceği belirtildi.
Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için montajı yapacak kişinin yetkisinin yani KTEMB üyeliğinin tüketiciler tarafından sorgulanmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, bir diğer dikkat edilmesi gerekenin elektrikli sobaların uzatma kablosu ile veya ayni priz üzerinden aynı anda çeşitli elektrikli cihazların çalıştırılması olduğu kaydedilerek, bunun da sıklıkla kabloların aşırı ısınmasına bağlı yangın olaylarına sebebiyet verebileceği ifade edildi.