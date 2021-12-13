Odadan uyarı: “Güvenliğiniz için yetkisiz kişilere cihaz montajı yaptırmayınız”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), kış aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı artan elektrikli su ısıtıcıları ve elektrikli sobalarla ilgili uyarılarda bulundu.

Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, elektrikle çalışan su ısıtıcılarının sisteme montajı esnasında mevzuat gereği uyulması zorunlu olan belirli bir takım teknik kurallar hatırlatılarak, montaj esnasında kurallara uyulmadan yapılan tesisatlar nedeniyle elektrik çarpılmaları ve bazen can kayıpları meydana gelebileceği belirtildi.



Açıklamada, “Yürürlükteki tesisat Yönetmeliği ile EMO ve Kıb-Tek yerel nizam ve kurallarına göre bu tip cihazların montajında uygun sistem koruma elemanı kullanılarak kablonun cinsi, kesiti, bağlantısı ve döşeme teknikleri gibi hayati öneme sahip unsurlar göz önüne alınmalıdır. Ne var ki genellikle satış sonrası yapılan kurulumlarda bu kurallara uyulmadığını gözlemlemekteyiz. Bu durum tüketiciler açısından hayati risk teşkil etmektedir ve kurulum sonrasında şofbenlerle ilgili yaşanan elektrik kaynaklı sorunların giderilmesi için Birlik üyelerimize sıklıkla müracaat edilmektedir” ifadelerine yer verildi.Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için montajı yapacak kişinin yetkisinin yani KTEMB üyeliğinin tüketiciler tarafından sorgulanmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, bir diğer dikkat edilmesi gerekenin elektrikli sobaların uzatma kablosu ile veya ayni priz üzerinden aynı anda çeşitli elektrikli cihazların çalıştırılması olduğu kaydedilerek, bunun da sıklıkla kabloların aşırı ısınmasına bağlı yangın olaylarına sebebiyet verebileceği ifade edildi.