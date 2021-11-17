"Odaklanacağımız nokta ekonomi olacak"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 yılı bütçesine ek olarak, yapmayı planladıkları “yeni sektör” açılımları ile ülkeye sıcak para getirerek Maliye’yi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu hedefe yönelik çalışmaların hazır olduğunu bildiren Sucuoğlu, ilgili paydaşlarla istişare ederek son şeklini verecekleri çalışmaları seçimden sonra kurulacak hükümette hayata geçireceklerini açıkladı.

Ülkede pandeminin yarattığı artçı depremlerin sürdüğünü kaydeden Başbakan Sucuoğlu, seçimden sonra iktidara gelmeleri halinde vatandaşın cebindeki 3 kuruşu 5 kuruş yapmanın kavgasını vereceklerini söyledi.

Seçimden sonra UBP’nin iktidarda olacağı öngörüsünde olan Sucuoğlu, radikal kararlar alacak, cesur, seçilme gailesi olmayan ve alışılmışın dışında adımlar atabilecek bir ekiple vakit kaybetmeden atılımlar yapacağını vurguladı.

Kapanmanın ya da yüz yüze eğitimden vazgeçilmesinin şu an için söz konusu olmadığını belirten Sucuoğlu, vatandaşı aşılanmaya ve maske ile mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

“PANDEMİNİN YARATTIĞI ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, karşılarındaki en önemli sorunun ekonomi ve işsizlik olduğunu vurguladı.

Çiftçinin, hayvancının ciddi sıkıntıları olduğunu, sağlıkta özellikle ilaç temini anlamında sıkıntılar yaşandığını anlatan Sucuoğlu, sene sonunun yaklaşması ve dövizdeki artış gibi etkenlerin bütçesel sorunları artırdığını belirtti.

Sucuoğlu, “Genel anlamda ülkede pandeminin yaratmış olduğu artçı depremler devam ediyor. Bunları önümüzdeki süreçte, özellikle 2022 bütçesi ile birlikte belli ölçüde tolere edilebilecek duruma getirmeyi düşünüyoruz ama bunu yaparken bir şekilde sıcak para akışını sağlamamız lazım” diyerek, yeni sektörleri yükseköğrenim, turizm ve inşaat sektörlerine katma anlamında bir çabada olduklarını belirtti. Sucuoğlu, bu amaca yönelik olarak ilgili Bakan ile müsteşarlar, ekonomik örgütler ve bazı üniversitelerin katılımıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini de açıkladı.

İlgili paydaşlarla istişare içinde çalışarak gerekli hazırlıkları yapmayı ve seçimden sonra ise zaman kaybetmeden atılımlarda bulunmayı planladığını anlatan Sucuoğlu, “Radikal kararlar alacak, cesur, seçilme gailesi olmayan ve alışılmışın dışında adımlar atabilecek bir ekiple çalışmamız gerekir” dedi.

“YATIRIMCI DÜŞMANI DEĞİL, YATIRIMCI DOSTU BİR ÜLKE OLMAMIZ GEREKİR”

Sucuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep tanınmamışlığın dezavantajlarını yaşadı. Artık tanınmamışlığın avantajlarını da yaşamanın zamanıdır. Beni Avrupa Birliği yasaları çok ilgilendirmez. Ben Avrupa Birliği üyesi değilim. Dolayısıyla ben kendi yasalarımı hazırlayıp kendi ülkeme avantajlar sağlayabilirim, onun peşindeyim. Singapur ve Tayvan gibi tanınmamasına rağmen çok ciddi geliri olan ve refah içerisinde olan ülkeler var.

Kıbrıs’ın en büyük özelliği doğası ve daha da önemlisi coğrafi konumu. Bunların avantajlarını yaşamamız gerekir. Bu konuda iş insanlarımızla da tartışacağımız belli açılımlar var. Onların görüşleri bizim için çok değerli çünkü bu arkadaşlarımız işin, ekonominin içindeler.

Yatırımcı düşmanı değil, yatırımcı dostu bir ülke olmamız gerekir. Yatırımcı dostu anlamında ülkemiz çok sorgulanıyor, bunları kırmamız gerekiyor.

İnşaat sektöründe kapıları açmakla yetinmeyip, adeta kırıp çıkarmalıyız, sektörün önünü açmamız gerekiyor. Yapacaklarımız hazır, işin içinde olan örgütlerle bunlara son şeklini verip erken seçimden sonraki kurulacak yeni hükümette zaman kaybetmeden başlangıcı yapmamız gerekir. Çünkü gerçekten ülkenin kaybedecek bir dakikası bile yok.”

“HEDEF MALİYE’Yİ GÜÇLENDİRMEK”

2022 Yılı bütçesine de değinen Başbakan Sucuoğlu, “Bütçe bize sıkıntı yaratır” diyerek, 2022 yılı bütçesine ek olarak, yapmayı planladıkları yeni sektör açılımları ile ülkeye sıcak para getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hedeflerinin Maliye’yi güçlendirmek olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, bu hedefe yönelik çalışmaların hazır olduğunu, ilgili paydaşlarla istişare ederek son şeklini vereceklerini ve seçimden sonra kurulacak hükümette hayata geçireceklerini anlattı.

“Para yoksa hiçbir şey yapamazsınız” diyen Sucuoğlu, “Maliye güçlendikten sonra sektörel destekler ve mükellefiyetler kendiliğinden gelir. Yeni kurulacak hükümetin odaklanacağı tek nokta ekonomi olacak. Önümüzdeki 5 yıl iktidara gelirsek, vatandaşımızın cebindeki 3 kuruşu 5 kuruş yapmanın kavgasını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, UBP-DP Koalisyon Hükümeti Programı’na yöneltilen eleştirilere ise “Bu program, önümüzdeki beş yıllık hükümetin programının 11 sayfalık özetidir. Önümüzdeki 5 yıl, 60-70 sayfalık bir Hükümet Programı ile geleceğiz kısmetse…” yanıtını verdi.

Hükümet programında da yer alan Türkiye’den kablo ile enerji gelmesi konusunda başlayan çalışmaların devamını arzuladıklarını belirten Sucuoğlu, “Bunun birim fiyatlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir de tabi santralimizin artık tamamen eskidiği de bir gerçek. Hızlı bir şekilde enerjiyi de masaya yatırmamız gerekir” dedi.

“KARMA OYUN KALDIRILMASI TARAFTARIYIZ”

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili de konuşan Sucuoğlu, UBP Parti Meclisi’nde karma oyun kaldırılması yönünde karar çıktığını ancak diğer partilerde bu yönde bir inisiyatif göremediğini ifade etti.

Konunun kurulan Ad-hoc komitede tartışıldığını hatırlatan Sucuoğlu, “Biz karma oyun kaldırılması taraftarıyız ama bizim oyumuz yetmiyor. En kötü ihtimalde, kaldırılmasa da düzeltilmesi, anlaşılır hale getirilmesi gerekiyor. Bizim tercihimiz kaldırılması ama buna oyumuz yetmezse de daha anlaşılır, daha basit bir hale getirilsin” dedi.

ANKARA ZİYARETİ

15 Kasım dolayısıyla KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile tören esnasında sohbet etme fırsatı bulduklarını belirten Sucuoğlu, Fuat Oktay’ın Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmesi için projelerin ve protokollerin uygulanmasını arzu ettiğini belirtti. Yakın zamanda Ankara’ya gideceğini söyleyen Sucuoğlu, bu konuları orada daha detaylı bir şekilde ele alacaklarını aktardı.

“BİRİNCİ SİLAHIMIZ AŞI”

Aynı zamanda doktor olan Başbakan Faiz Sucuoğlu, vaka sayılarındaki yükselişi de değerlendirerek, “birinci silahımız” olarak adlandırdığı aşılanmanın önemine vurgu yaptı.

Virüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğinin altını çizen Sucuoğlu, “Kapanmanın bir şey getirmediğini yaşayarak gördük” dedi.

Sucuoğlu, şu an itibarıyla, kapanmanın ya da okullarda yüz yüze eğitimden vazgeçilmesinin gündemde olmadığını kaydetti.

Virüsün kışı sevdiğini söyleyen Sucuoğlu, vatandaşı aşılanmaya maske ile mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

1’e 11 dengesinden de bahseden Sucuoğlu, “Yoğun bakıma giren aşısız hastalarda 11 can kaybı olursa, aşılılarda 1 oluyor. Daha da önemlisi aşılı kişi hastalığı çok daha yüzeysel ve hızlı atlatabiliyor. Aşısız olan ise hastalığı çok daha derin ve uzun yaşıyor” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarının endişeye neden olmaması gerektiğini, artışlara karşı hastanelerde gereken tedbirlerin alındığını da söyleyen Sucuoğlu, dikkat edilmesi gerekenin sağlık sunumunun kalitesi ve yeterliliği olduğunu vurguladı.

Aşısız kişilere yönelik kısıtlamalara yönelik ciddi bir denetim mekanizmasının ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Sucuoğlu, aşıya karşı duyulan kuşkunun yersiz olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Türkiye’nin aşı konusunda hiçbir sınır koymadığını ve aşı sıkıntısı olmadığını da ifade etti.