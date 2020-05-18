ODTÜ: “Can kaybı, yaralanma veya hasar yok; öğrenciler kampüse döndü”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü, dün Tepebaşı’nda çıkan ve kampüsü de etkileyen yangının can kaybı, yaralanma ve bina hasarı olmaksızın atlatıldığını belirterek kaybedilen ağaçların da ODTÜ ruhuyla ve fazlasıyla tekrar yeşertileceğini kaydetti.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, yangın tehlikesini atlatmaları için tüm güçlerini seferber eden KKTC ve TC makamlarına teşekkür edildi.

Tehlike henüz büyümeden güvenle tahliye edilen öğrenci ve mensupların kampusa döndüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Özellikle itfaiye, sivil savunma çalışanları, askeri birliklerimize ve öğrencilerimizi misafir eden KYK ile Lefke Avrupa Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Tahliye, koordinasyon ve soğutmada gönüllü olarak yardımcı olan mensup ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yangın sebebiyle kaybettiğimiz ağaçları ODTÜ ruhu ile ve fazlasıyla tekrar yeşerteceğiz. Ülkemizin diğer bölgelerinde ne yazık ki devam eden yangınların da en kısa zamanda ve kayıpsız şekilde söndürülmesini diliyoruz.”