ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri Ankara'da diplomalarını aldı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 300 lisans ve yüksek lisans öğrencisi Ankara kampüsündeki törende diplomalarını alarak mezun oldu.

ODTÜ Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, her yıl öğrencilerin yaratıcı pankartlarıyla uzun süre gündemde kalan geleneksel ODTÜ Diploma Töreninde Kuzey Kıbrıs Kampüsünden Filistin uyruklu Abdel Rahman R. S. Yaseen ve Mısır uyruklu Khaled Mazen Mahmoud Elsayed Eldowa, 4.00’lık dereceleri ile 9 ODTÜ birincileri içerisinde yer alarak Kuzey Kıbrıs Kampüsünü onurlandırdılar.

ODTÜ Kıbrıs, sayısı 120 bini aşan ODTÜ mezunları ailesine bu yıl 23 farklı ülkeden 300 üye kazandırdı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünün bu yıl diploma alan 300 mezunu arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fas, Azerbaycan, Ürdün, Filistin, Kenya, Libya, Lübnan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Sudan, Suriye, Somali, Tunus, USA, Irak, İran, Türkiye ve İsviçre uyruklu öğrenciler yer alıyor.

ODTÜ Kıbrıs mezunları ailesi, bu yıl eklenen 300 yeni mezun ile birlikte 2000 üyeyi aştı.

ODTÜ Kıbrıs öğrencileri mezuniyetlerini Kıbrıs Kampüsü’nde da kutluyorlar. Diplomalarını ise ODTÜ’nün tüm kampüsleri ile bir aile olduğu ilkesiyle Ankara’da alıyorlar.