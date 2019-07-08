Ödül Muhtaroğlu,böyle veda etti

Görevden alma ve atamalar devam ediyor. Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu geçtiğimiz günlerde görevinden alındı, yerine Mustafa Kemal Serçelik atandı.

Muhtaroğlu, bugün sosyal medya üzerinden iş arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş fotoğraf paylaşarak, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı görevindeyken 19 yıldır birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla birlikte anı fotoğrafı çektirerek onlara veda ettiğini açıkladı.

İşte Ödül Muhtaroğlu'nun sosyal medyada ki veda paylaşımı;

19 yıldır birlikte çalıştığım Devlet Planlama Örgütündeki mesai arkadaşlarıma veda ettim.Az kişiyle birlikte çok büyük işler başardık.Hepinize katkı Ve emekleriniz için çok teşekkür ediyorum.Sizin gibi seçkin kişilerle çalıştığım için çok mutluyum.Sizleri çok özleyeceğim.

Sevgi ile kalın ,Saygı ile kalın ,Hoşçakalın...

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 16:40