Ödül töreni 2021'e ertelendi

Her yıl Kasım ayında gerçekleşen İş Kadınları Derneği’nin (İKD) ‘yılın kadın girişimcileri’ ödül töreni, covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Telsim ve İş Kadınları Derneği arasında gerçekleşen toplantıda, törenle ilgili son durum değerlendirildi. Toplantıya Telsim Genel Müdürü Fevzi Tanpınar, Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ve İKD Başkanı Selin Candemir katıldı.

Covid-19 salgınının hayatı her anlamda olumsuz yönde etkilemesi, kalabalık ortamlarda bulunulmamasının öneminin anlaşılması ve kimseyi risk altına almamak ön anlayışıyla Telsim ve İKD, ödül törenini 2021 yılına erteleme kararı aldı.

CANDEMİR: “SALGIN NEDENİ İLE ÖDÜL TÖRENİNİ 2021 YILINA ERTELEME KARARI ALDIK.”

İş Kadınları Derneği’nin, Telsim işbirliği ile bu yıl 10.sunu düzenleyeceği “Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni”nin Covid-19 salgını ve kapalı mekan ve soğuk havanın risk faktörü olabileceği öngörülerek ileriki bir tarihe ertelendiğini söyledi. Candemir, “Önceliğimizin sağlık olduğu bu dönemde, kazanan girişimci kadınlarımız için düzenlenecek ödül törenimizi 2021 yılında yapmayı planlıyoruz. Henüz tarihi belirlenmemiş olan tören ile ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladığımızı bildirir, risk faktörü olmayan bir dönemde, kaldığımız yerden devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Hazırlıklarda emeği geçen tüm jüri üyelerimize ve Telsim ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TANPINAR: “İNSAN SAĞLIĞINI RİSKE ATMAMAK ADINA BİR KARAR ALINDI .”

İş Kadınları Derneği (İKD) ile uzun yıllara dayanan işbirliklerinin olduğunu söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bu yılki ödül törenini etreleme kararını ortak karar şekilde aldıklarını ve insan sağlığını riske atmamak adına 2021 yılına ertelediklerini dile getirdi. Bu dönemde, salgından korunma ve yayılımını önleme açısından sağlık kurallarına uymanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Tanpınar, “Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’ni salgın riskinin bizleri şuanki kadar etkilemediği bir zamana ertelemenin en doğru karar olduğuna inanıyoruz.” ifadesini kullandı.