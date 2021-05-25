Ödüller 10 farklı kategoride verilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek olan, “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri”nin halk oylaması devam ediyor.

DAÜ’den yapılan açıklamada, yeni medya alanında verilecek ödüllerin oylama süreci için son günün 7 Haziran olduğu ve oylamanın Kuzey Kıbrıs Turkcell BiP uygulaması, keşfet bölümü içerisinde yer alan “Altın Karga” kanalından veya www.altinkarga.org web sitesi üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

Yarışmada, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve Basın-Sen’in paydaş olarak yer aldığı kaydedilen açıklamada, 11 Mayıs’ta gerçekleşen lansmanla birlikte başlayan halk oylamasının 7 Haziran’da son bulacağı ve bu tarihe kadar 10 kategori için aday gösterilen isimlere oy kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamada, her yaş grubu ve ilgi alanına hitap eden yeni medyanın, artık yalnızca profesyonel medya kuruluşlarının değil, aynı zamanda bu platformları gönüllü olarak kullanan içerik üreticilerinin de yön verebildiği bir mecra haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda, Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin adada farklı mecralarda içerik üreten kişileri de kapsama özelliği taşıması bakımından bir ilk olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin yeni nesil dijital medyayı teşvik etmek, ödüllendirmek ve çevrim içi üretim ile üreticileri motive ederek, cesaretlendirmek amacıyla gerçekleşeceği belirtildi.

ÖDÜLLER 10 FARKLI KATEGORİDE VERİLECEK

Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nde 10 farklı kategoride ödül verileceği hatırlatılan açıklamada, bu kategorilerin; “En İyi Influencer”, “En İyi Çevrim İçi TV Programı”, “En İyi Çevrim İçi Blog Yazarı (Blogger)”, En İyi Sosyal Medya Fenomeni”, “En İyi Çevrim İçi Mizah Sayfası”, “En İyi Mobil Uygulama”, “En İyi Podcast (Ortam Akışı)”, “En İyi Çevrim İçi Video İçerik Üreticisi”, “En İyi Çevrim İçi Karakter ve “En İyi Gamer” olduğu belirtildi.