Ödüller sahiplerini buldu

Propertync Dergisi tarafından 6’ncısı düzenlenen Propertync Awards 2019 Emlak Sektörü ödül töreni Cratos Premium Hotel’de gerçekleştirildi.

Gecede Kuzey Kıbrıs’ın en iyileri ödüllendirildi. Ödül töreni öncesinde yarışmanın tanıtım filmi gösterildi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını Propertync Direktörü Mehmet Kozansoy yaptı.

Gecede ayrıca ENKA Genel Müdür Yardımcısı Fatma Olcay Ertürk ve Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz da konuşma yaptı.

Daha sonra geceye katkı koyan sponsorlar sahneye davet edilerek, teşekkür ödülü sunuldu.

Jüri üyelerine de sertifikaları takdim edilmesinin ardından ödül törenine geçildi.