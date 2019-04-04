KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında seyredecek