Öğleden sonra yağmur bekleniyor

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre; 28 Mart 2019 tarihinde hava nasıl olacak?
KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yağmurlu geçeceği belirtildi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-21 derece dolaylarında seyredecek.