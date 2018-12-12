Meteoroloji Dairesi bugün havanın parçalı bulutlu öğleye kadar sağanak yağmurlu geçmesini bekliyor. Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre; bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bugün hava parçalı bulutlu öğleye kadar sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 15 – 20 derece dolaylarında seyredecek.