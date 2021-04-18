Öğrenci Birliğinden öğrencilerin sorunlarının çözülmesi için çağrı

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Başkanı Abdurrahman Arıkan, öğrencilerin sorunlarının çözülmesi için Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu.
Bu duruma rağmen sorunların aşılması için gerekli adımların atılmadığını ifade eden Arıkan, bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sorumluları suçladı.
Arıkan, ekonomik sıkıntılar yanında ülkede öğrencilere bakış açısından dolayı birçok öğrencinin eğitimini yarıda bıraktığını, bunlardan ders çıkarıp çözüm arayışı içerisine girilmesi gerektiğini kaydetti.