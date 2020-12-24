Öğrenci Yurtları Birliği karardan memnun

Öğrenci Yurtları Birliği karardan memnun
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Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği, üniversitelerde ikinci dönem yüz -yüze eğitime dönülmesi konusundaki alınan karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği Genel Başkanı Hakan Onurlu konuyla ilgili açıklamasında, tüm yurtların en üst düzeyde pandemi önlemi aldığına işaret ederek, Mart ayından beridir yurt hizmetlerini en iyi şekilde vermeye devam ettiklerini belirtti.

Gelecek öğrencilere yurt fiyatlarında özel indirimler uygulayacağını kaydeden Onurlu, bu konuda bir çalışma başlattıklarını vurguladı.

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