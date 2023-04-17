Öğrenciler İskele Belediyesi’ni ziyaret etti

İskele ilçesi merkez okullarından öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.
Sadıkoğlu, ziyarette, temsili heyeti oluşturan çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık ile Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Ferda Pırlanta’nın eşlik ettiği çocuklardan Gülten Yenigün, Mete Sergen, Hira Aydemir, Devlet Hosiyev, Sedat Şöferoğlu ve Yağmur Ayçiçek tek tek İskele Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.