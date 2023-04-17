Öğrenciler İskele Belediyesi’ni ziyaret etti

İskele ilçesi merkez okullarından öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve İskele Maarif Anaokulu’ndan çocuklar, okullarını ve arkadaşlarını temsilen ziyaret ettikleri İskele Belediyesi’nde başkanlık makamına da oturdular ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile sohbet ettiler. Ziyaret anısına çocuklara hediyeler verildi.

Sadıkoğlu, ziyarette, temsili heyeti oluşturan çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık ile Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Ferda Pırlanta’nın eşlik ettiği çocuklardan Gülten Yenigün, Mete Sergen, Hira Aydemir, Devlet Hosiyev, Sedat Şöferoğlu ve Yağmur Ayçiçek tek tek İskele Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.