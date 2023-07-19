Öğrenciler, Polis Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Yaz okulunda öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde düzenlenen kültür gezisi kapsamında bugün Polis Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerine ziyaret sırasında PGM-Trafik Müdürlüğünde görevli Müfettiş Serdar Karpuzcu tarafından trafik konferansı verildi.
Öğrenciler daha sonra Polis Müzesi’ni gezerek, gözlem yaptı ve polis tarihi hakkında bilgiler aldı.
Ziyaret sonunda öğrenciler tarafından, Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım Kuni’ye çiçek takdim edildi. Kuni de, öğretmen Serhat Bayar’a ziyaret anısı olarak Polis Örgütü sembolü ve flama takdim etti.