Öğrenciler yurda giremedi...Akıncı olay yerinde

Charter seferi ile dün gece KKTC'ye gelen uçakta bulunan öğrenciler, hükümet tarafından organize edilen öğrenci yurduna pis oluşu nedeni ile giremedi.

Öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar yağmurun altında beklediler.

Öğrenci aileleri yaşananları protesto ettiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, maskesi ve eldivenini takarak aileler ve öğrencilerin yanına gitti ve sorunu çözmeye çalıştı.

Saatlerdir yemek yiyemeyen öğrencilerin Rive Side'a gönderileceği açıklandı.

KTTB Başkanı Özlem Günkut da bölgeye gelerek aileler ile birlikte oldu.