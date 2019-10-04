Öğrencilerden mama bağışı

Öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Lefkoşa Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek mama bağışında bulundu, hayvanlarla zaman geçirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, SOS Çocuk Köyü, Yakın Doğu Koleji, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu ve Little Hands Kreşi öğrencilerinden oluşan gruplara hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemi aktarıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, barınakta öğrencilerle vakit geçirerek geçtiğimiz yıl Haziran ayında barınağın sorumluluğunu LTB’nin almasıyla yaşanan gelişmeleri aktardı, burada ciddi şekilde iyileştirmeler olduğunu, standartların da yakalandığını kaydetti.

Barınaktaki hayvanların her türlü bakım ve tedavilerinin yapıldığını belirten Harmancı bu süreçte gönüllü bireylerin ve kurumların barınağa katkı sağladıklarını da söyledi.

Başkan Mehmet Harmancı, “Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projeler ve ortaya çıkan memnuniyet, doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. LTB olarak sadece bir gün değil her gün sevimli dostlarımızın yanındayız” dedi.