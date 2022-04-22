Öğrencilerden Polis Genel Müdürlüğüne ziyaret

Lefkoşa Merkez İlkokulları’ndan 10 öğrenci heyeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Polis Genel Müdürülüğünden verilen bilgiye göre, Hüseyin Sağıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada “Sizler bizim geleceğimiz, gelecekteki doktorlarımız, öğretmenlerimiz, polislerimizsiniz” dedi ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Sağıroğlu, daha sonra makamını Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Görkem Umut Özengin’e vekâleten devretti. Özengin, Polis Genel Müdür vekili olarak “Çocuklara karşı şiddet konusunda polisin daha etkili olmasını” talep etti. Ziyaret sonunda, Sağıroğlu gün anısına öğrencilere hediye takdim etti.