Öğrencilere ek sınav hakkı veren tüzük Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu, ortaokul ve liselerde ek sınav hakkı içeren “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav (Değişiklik) Tüzüğü”nü onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzüğe göre, esas tüzük, geçici 15’inci maddesinden sonra yeni geçici 16’ncı ve geçici 17’nci madde eklenerek, değiştirildi.

Geçici maddeler şöyle:

“2022-2023 Öğretim Yılı'na mahsus olmak üzere, genel lise, kolejler ve meslek liselerinin ara ve son sınıflarında okuyan ve mezun olma veya bir üst sınıfa geçme kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilere başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı verilir.

2022-2023 Öğretim Yılı'na mahsus olmak üzere, ortaokulların son sınıflarında okuyan ve mezun olma kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilere başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı verilir.”