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Öğrencilerin gelmesine katkı koyanlara teşekkür

Öğrencilerin gelmesine katkı koyanlara teşekkür
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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri, KKTC Londra Büyükelçiliği, Cyprus Paradise Holidays ve Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’na (BK-KTÖF), İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk Üniversite öğrencilerinin güvenli bir şekilde KKTC’ye gelmelerini  sağladıkları için teşekkür etti.

Konsey Başkanı Ertuğrul  Mehmet kendilerinin de dahil olduğu bu çalışmanın, değişik kurum ve kuruluşların, zor zamanlarda işbirliği içinde nasıl çalıştıklarına güzel bir örnek olduğunu kaydetti.

Mehmet açıklamasında öğrencilerin KKTC’ye taşınmasıyla ilgili prosedürel  süreci de detaylarıyla birlikte aktardı.

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