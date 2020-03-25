Öğrencilerin olduğu bölgeye mobil baz istasyonu kuruldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yurt dışından gelen 259 öğrencinin konakladığı ve konum itibariyle GSM sinyallerinin ve 3G hizmetinin erişilmesinde problemler yaşanan River Side Otel bölgesine, mobil baz istasyonu kurulumu sağlanarak, sinyallerin güçlendirildiğini açıkladı.

Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Zor günlerde dayanışmak, kollektif hareket edebilmek gerçekten önemli.

Bu çerçevede 259 öğrencimizin konakladığı ve konum itibariyle GSM sinyallerinin ve 3G hizmetinin erişilmesinde yaşanan problemlerin giderilmesi adına her 2 GSM operatörümüz de bir çağrımızla ilgili yere mobil baz istasyonu kurulumunu kısa sürede sağlandı. Sinyaller güçlendirildi.

Tüm abonelere 1 GB ek internet paketi sağlandı.

Bu süreçte çalışmalara katkı koyan tüm çalışanları ve yöneticileri başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim Vodafone şirketlerine, onay ve denetleme sürecini hızlandıran BTHK yönetimine teşekkür ederim.”

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 17:31