Öğretmen Sendikalarından Aile Çalıştayına eleştiri

KTOEÖS ile KTÖS, “1. Aile Çalıştayı”nı eleştirerek, “Kıbrıs Türk toplumunun kendi değerlerini tartışacak bilgi, beceri ve potansiyeli” olduğunu belirtti.

KTOEÖS ve KTÖS tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ve Vakıflar İdaresi işbirliği ile düzenlenen çalıştay eleştirilerek, “Muhafazakar bir anlayış ve vizyonla” organize edildiği savunulan Aile Çalıştayı"nın, “Kıbrıs Türk toplum yapısını, yaşayışını, değerlerini, kültürünü beğenmeyen, değiştirmeye çalışan anlayışın ürünü” olduğu iddia edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu anlayış, Kıbrıs Türk toplumunu gelenekçi, cinsiyetçi, farklılıklara saygı duymayan bir kalıba sokma gailesi taşımaktadır. Çalıştayda yapılan konuşmalarda, geleneksel tek tip aile yapısı kutsallaştırılmış, kadın bu aile yapısı içerisinde hapsedilmeye çalışılmıştır. Türkiye’den çalıştaya katılan bir akademisyen hiç çekinmeden LGBT+ düşmanlığı yapmıştır. Devlete ait kurumlarının böyle bir çalıştayın düzenlenmesine ortak olması büyük bir talihsizliktir.”

Açıklamada, “Orada ne varsa bizde de olacak” mantığı ile hareket edip, aynı durumun ülkeye kopyalamaya çalışıldığı da iddia edilerek, bu protesto edildi.

“Kıbrıslı Türklere reva görülen muhafazakar kimliği kabul etmeyceğimizi, kadının birey olduğunu reddeden Ortaçağ zihniyetine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız” denilen açıklamada, Çalıştay sonucunda ortaya konulacak raporun da değerlendirileceği kaydedildi.