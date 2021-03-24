Öğretmen Sendikalarından Bakan Üstel'e eleştiri

Öğretmen Sendikalarından Bakan Üstel'e eleştiri
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i Meclis’teki konuşması nedeniyle eleştirdi.

İki sendika  Üstel’in Mecliste yaptığı  açıklamayı talihsiz  olarak nitelendirdi ve  üzülerek okuduklarını  bildirdi. 

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KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel imzasıyla yayınlanan ortak açıklamada, Bakan Üstel’in “öğretmenlerin eğitim alanında çalıştıklarından dolayı devlete para kazandırmadıkları, bu yüzden de aşılanmaya hakları olmadığına vurgu yaptığı, para getiren daha önemli yerlerde çalışanların bile aşılanmadığını ifade ettiği” belirtildi.

Açıklamada UBP hükümetinin , ülkeye gelen yüz on iki bin aşıyı doğru yerde kullanmadığı, yeni aşı temin etmek için uğraş vermediğini iddia ettiği Bakan Üstel’in her şeyi para olarak değerlendirdiği savunuldu.

Açıklamada eğitimi ve sağlığı temel  insan hakkı olarak görmeyen  zihniyetin topluma verecek hiçbir şeyi olmadığı belirtilerek, “ Sn. Bakana hatırlatırız: Öğretmen esin kaynağıdır, gelir kaynağı değil. Eğitim ülkeleri kalkındırabilecek en önemli araçtır.” denildi. 

“Sayın Ünal Üstel’in saygı sınırlarını aşan konuşmasını tüm eğitimcilere hakaret olarak algılamaktayız. Para her şey değildir.” ifadeleri kullanılan  açıklamada,  Sağlık Bakanı Ünal Üstel, öğretmenlerden  özür dilemeye ve istifaya davet edilirken, Eğitim Bakanı  Olgun Amcaoğlu da  açıklama yapmaya davet edildi.

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