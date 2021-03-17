Öğretmenler aşılanmadan özel eğitim merkezlerinin açılmasına eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi önünde basın açıklaması yaparak, öğretmenler aşılanmadan özel eğitim merkezlerinin açılmasını eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi önünde yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanı’nın ‘tüm öğretmenler aşılanmadan okulların açılmayacağı’ yönündeki açıklamasını hatırlatarak, 8 Mart tarihinde ada genelindeki özel eğitim ve iş eğitim merkezlerinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı ile açıldığını kaydetti.

“HEM ÖĞRENCİLERİMİZ HEM ÖĞRETMENLERİMİZ CİDDİ BİR TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILMAKTADIR”

Eğitim Bakanı’nın açıklaması ile alınan kararın çelişkili olduğunu belirten Elcil, yetkililerle yaptıkları görüşmelerde özel eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlerin aşılanacağı vaatleri ile geçiştirildiklerini savundu.

Ada genelindeki özel eğitim ve iş eğitim merkezlerinde yaklaşık 167 öğrenci ve 97 öğretmen olduğu bilgisini veren Elcil, “Bu devlet 97 aşı bulamadı. Bu arkadaşlarımızın yaptığı neredeyse öğrenci ile ağız ağıza eğitimdir. Buradaki öğrencilerimizin bir kısmının bağışıklık sistemi çok zayıftır. Bu tehlikeleri düşünmeden, sorumsuzca karar alarak hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu böyle devam ederse eylemlerimiz de artarak devam edecektir. Biz tedbir istiyoruz. Eğitim isteniyorsa sağlık ve güvenlik tedbirleri hem öğretmen hem öğrenci hem de okul çalışanları için alınmak zorundadır” dedi.

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş basın açıklamasını okudu.



“ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN KURALLARA UYMANIN ZORLUĞU VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ İÇİN DE YAKIN TEMASLA ÇALIŞMANIN ZORUNLULUĞU DİKKATE ALINMALI”Açıklamada, yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağı vurgulanarak, okulların sağlık ve güvenlik önlemleri alarak yeniden açmanın aşılama ile sürdürülebilir olacağı kaydedildi.“Özel eğitim okulları ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komisyonu’nun aldığı kararlar, bu okullardaki faaliyetlerden haberdar olmadıklarını göstermektedir. Bununla birlikte Eğitim Bakanlığı’nın okulların isimlerini kullanmaktan kaçınmasını anlamakta zorlanıyoruz” denilen açıklamada, özel eğitim merkezleri 8 Mart’tan beri açık olmasına rağmen aşılama ile ilgili prosedürün tamamlanmamış olması eleştirildi.Özel eğitimde sadece yüzde 18 civarında öğretmenin aşılandığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Özel gereksinimli öğrenciler için mesafe, maske, hijyen kurallarına uymanın zorluğu; özel eğitim öğretmeni için de yakın temasla çalışmanın zorunluluğu dikkate alınmalı ve tüm okul çalışanlarını korumak için aşılamada öncelik oluşturmalıyız.Öğretmenlerin yüz yüze eğitim için risk aldığı bu dönemde, Sağlık Bakanlığı’nın 97 tane aşısı yoksa, o koltuklarda oturmaya hakları olmadığının altını çizeriz.”